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Орел12.11.2019 Вторник 10:47
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Орёлэнерго предупреждает о мошенниках, которые навязывают населению замену счётчиков

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12.11.2019

В компанию поступают обращения граждан, которых вводят в заблуждение разные фирмы, называющие себя представителями энергетических организаций. Они подробно консультируют граждан о правилах замены приборов учёта, чем вызывают доверие и фактически вынуждают заменить приборы. При этом грубо нарушается процедура замены счётчика, установленная действующим законодательством. Филиал «Россети Центр Орёлэнерго» предупреждает жителей области: по всем вопросам о замене приборов учёта обращайтесь непосредственно в адрес гарантирующего поставщика электроэнергии на территории области.

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