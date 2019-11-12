Орёлэнерго предупреждает о мошенниках, которые навязывают населению замену счётчиков
12.11.2019
В компанию поступают обращения граждан, которых вводят в заблуждение разные фирмы, называющие себя представителями энергетических организаций. Они подробно консультируют граждан о правилах замены приборов учёта, чем вызывают доверие и фактически вынуждают заменить приборы. При этом грубо нарушается процедура замены счётчика, установленная действующим законодательством. Филиал «Россети Центр Орёлэнерго» предупреждает жителей области: по всем вопросам о замене приборов учёта обращайтесь непосредственно в адрес гарантирующего поставщика электроэнергии на территории области.
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