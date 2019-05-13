Орёл затопило после дождей
09.05.2019
Накануне в социальных сетях появились многочисленные снимки и видеозаписи орловчан, посвящённые последствиям первых сильных майских ливней.
Наиболее значительно последствия выпадения осадков оказались заметны на перекрёстке улиц Полесской и Генерала Родина. Здесь глубина образовавшихся луж достигала около полуметра.
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