Орёл затопило после дождей

Накануне в социальных сетях появились многочисленные снимки и видеозаписи орловчан, посвящённые последствиям первых сильных майских ливней.

Наиболее значительно последствия выпадения осадков оказались заметны на перекрёстке улиц Полесской и Генерала Родина. Здесь глубина образовавшихся луж достигала около полуметра.