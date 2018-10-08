Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел08.10.2018 Понедельник 17:32
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орёл занял 88 место в рейтинге соотношения средних зарплат и цен в ста крупнейших городах России

Орёл занял 88 место в рейтинге соотношения средних зарплат и цен в ста крупнейших городах России

Версия для печати

08.10.2018

Специалисты агенства РИА «Рейтинг» подсчитали средние размеры зарплат и средние цены на стандартный потребительский набор в ста крупнейших городах России. Соотношение этих двух показателей и стало фактором распределения городов в итоговой таблице.

Первые места заняли Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск. Далее следует Москва.

Наиболее низкие результаты — в городах Шахты (Ростовская область), Севастополь, Нальчик, Махачкала и Черкесск.

Орёл также занял в рейтинге не самое престижное 88-е место между Таганрогом и Владикавказом.

Полностью рейтинг опубликован на сайте РИА «Новости».

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49714

Добавил новость: 

Другие новости раздела

08.10.2018

В Орле состоится фестиваль исторических танцев «Эпоха династий»

08.10.2018

Орловские школьники смогут проверить свои финансовые знания

08.10.2018

Ситуация с долгостроем на Бурова, 46 остаётся в поле зрения областных властей в соответствии с поручением губернатора Андрея Клычкова

08.10.2018

На обеспечение жильём детей-сирот в Орловской области выделено 257 миллионов рублей

08.10.2018

Состоялось открытие 25 юбилейного сезона Орловского муниципального драматического театра «Русский стиль» имени Бахтина

$ USD66.9685(+0.34)09.10
€ EUR76.987(+0.33)09.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online