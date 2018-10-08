Орёл занял 88 место в рейтинге соотношения средних зарплат и цен в ста крупнейших городах России

Специалисты агенства РИА «Рейтинг» подсчитали средние размеры зарплат и средние цены на стандартный потребительский набор в ста крупнейших городах России. Соотношение этих двух показателей и стало фактором распределения городов в итоговой таблице.

Первые места заняли Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск. Далее следует Москва.

Наиболее низкие результаты — в городах Шахты (Ростовская область), Севастополь, Нальчик, Махачкала и Черкесск.

Орёл также занял в рейтинге не самое престижное 88-е место между Таганрогом и Владикавказом.

Полностью рейтинг опубликован на сайте РИА «Новости».