Орёл «заминировали» от минирующей моли

Для борьбы с каштановой минирующей молью сотрудники «Зеленстроя» развесили в городе около 1000 феромонных ловушек, а также ввели системный инсектицид в 500 деревьев.

Мероприятия провели в рамках экологического двухмесячника.

Кроме того, за два «экологических» месяца в Орле ликвидирована 91 нелегальная свалка и посажено 763 дерева и 1620 кустарников. При этом работы по озеленению выполнены не за бюджетный счёт, а силами волонтёров и просто горожан.