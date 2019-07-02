Орёл «заминировали» от минирующей моли
02.07.2019
Для борьбы с каштановой минирующей молью сотрудники «Зеленстроя» развесили в городе около 1000 феромонных ловушек, а также ввели системный инсектицид в 500 деревьев.
Мероприятия провели в рамках экологического двухмесячника.
Кроме того, за два «экологических» месяца в Орле ликвидирована 91 нелегальная свалка и посажено 763 дерева и 1620 кустарников. При этом работы по озеленению выполнены не за бюджетный счёт, а силами волонтёров и просто горожан.
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