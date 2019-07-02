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Орел02.07.2019 Вторник 12:39
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Орёл «заминировали» от минирующей моли

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02.07.2019

Для борьбы с каштановой минирующей молью сотрудники «Зеленстроя» развесили в городе около 1000 феромонных ловушек, а также ввели системный инсектицид в 500 деревьев.

Мероприятия провели в рамках экологического двухмесячника.

Кроме того, за два «экологических» месяца в Орле ликвидирована 91 нелегальная свалка и посажено 763 дерева и 1620 кустарников. При этом работы по озеленению выполнены не за бюджетный счёт, а силами волонтёров и просто горожан.

Теги:ОрёлОрловская область

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