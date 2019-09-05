Орёл временно стал «огнеопасным» городом
05.09.2019
В областном центре вводится особый противопожарный режим. Такое постановление утвердил глава администрации Орла Александр Муромский.
Режим вводится в связи с ухудшением пожарной ситуации — увеличением случаев пала сухой травы, древесных останков и мусора.
В связи с этим вводятся ограничения на пребывание граждан в лесопарках, а также на въезд автомобилей в «зелёные зоны». По границам лесопарков установят дополнительные информационные знаки с необходимыми сведениями.
Также зоны будет периодически патрулировать добровольная пожарная охрана.
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