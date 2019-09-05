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Орёл временно стал «огнеопасным» городом

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05.09.2019

В областном центре вводится особый противопожарный режим. Такое постановление утвердил глава администрации Орла Александр Муромский.

Режим вводится в связи с ухудшением пожарной ситуации — увеличением случаев пала сухой травы, древесных останков и мусора.

В связи с этим вводятся ограничения на пребывание граждан в лесопарках, а также на въезд автомобилей в «зелёные зоны». По границам лесопарков установят дополнительные информационные знаки с необходимыми сведениями.

Также зоны будет периодически патрулировать добровольная пожарная охрана.

Теги:Орловская областьпротивопожарный режимадминистрация Орла

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