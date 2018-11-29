Орёл украсят к Новому году до середины декабря
29.11.2018
Такое поручение дал глава администрации города Александр Муромский.
Сити-менеджер отметил, что работа будет вестись и с собственниками жилых помещений, расположенных на центральных улицах города.
Ранее сообщалось, что до 15 декабря в Орле установят главные новогодние ёлки, одну — у театра имени Тургенева.
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