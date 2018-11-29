Орёл украсят к Новому году до середины декабря

Такое поручение дал глава администрации города Александр Муромский.

Сити-менеджер отметил, что работа будет вестись и с собственниками жилых помещений, расположенных на центральных улицах города.

Ранее сообщалось, что до 15 декабря в Орле установят главные новогодние ёлки, одну — у театра имени Тургенева.