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Орел29.11.2018 Четверг 13:27
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Орёл украсят к Новому году до середины декабря

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29.11.2018

Такое поручение дал глава администрации города Александр Муромский.

Сити-менеджер отметил, что работа будет вестись и с собственниками жилых помещений, расположенных на центральных улицах города.

Ранее сообщалось, что до 15 декабря в Орле установят главные новогодние ёлки, одну — у театра имени Тургенева.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьмэрияновый год

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