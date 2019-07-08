Орёл тоже «бежит» театральный марафон

Акция Всероссийский театральный марафон проходит в виде эстафеты: региональные театральные труппы, приезжая в соседние регионы с гастролями, передают следующим участникам специальный символ Года театра. Это статуэтка в виде амфитеатра с гербами всех субъектов России. Марафон стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде.

5 июля в Орле в театре имени Тургенева произошла передача символа. Затем в течение этого и следующего дня в Орле были показаны спектакли Тульского академического театра имени Горького: «Земля Эльзы», «Заповедник» и «33 счастья».

После этого уже орловчане (труппа Орловского театра кукол) отправились в Липецк. Здесь сегодня и завтра театр покажет спектакль «Капля жизни» по сказкам Тургенева.