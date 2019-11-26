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Орел26.11.2019 Вторник 13:16
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Орёл снова задолжал деньги за школьные обеды

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26.11.2019

Муниципалитет задолжал поставщикам школьного питания 195 миллионов рублей. Об этом сообщил глава администрации Орла Александр Муромский.

По сравнению с показателем на аналогичный период минувшего года, данная задолженность выросла на 8 миллионов.

Как пояснил Муромский, пока что город договорился с поставщиками, что 30% от всей суммы долга будут уплачены до 1 января, остальное — после. Глава администрации поручил ответственным чиновникам изыскать необходимую сумму и выполнить обещание.

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