Орёл снова задолжал деньги за школьные обеды
26.11.2019
Муниципалитет задолжал поставщикам школьного питания 195 миллионов рублей. Об этом сообщил глава администрации Орла Александр Муромский.
По сравнению с показателем на аналогичный период минувшего года, данная задолженность выросла на 8 миллионов.
Как пояснил Муромский, пока что город договорился с поставщиками, что 30% от всей суммы долга будут уплачены до 1 января, остальное — после. Глава администрации поручил ответственным чиновникам изыскать необходимую сумму и выполнить обещание.
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