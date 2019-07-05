«Орёл» разгромил «Тамбов» на футбольном поле

ФК «Орёл» обыграл «Тамбов-М» в матче одной четвёртой финала Кубка Союза Федераций Футбола «Центр». Игра проходила в Орле на стадионе имени Ленина и завершилась со счётом 9:0. Первый мяч влетел в ворота гостей на второй минуте матча, последний девятый гол забили на девяностой минуте.

На матче присутствовали около 700 зрителей.

Победа позволила орловчанам выйти в полуфинал Кубка.