«Орёл» разгромил «Тамбов» на футбольном поле
05.07.2019
ФК «Орёл» обыграл «Тамбов-М» в матче одной четвёртой финала Кубка Союза Федераций Футбола «Центр». Игра проходила в Орле на стадионе имени Ленина и завершилась со счётом 9:0. Первый мяч влетел в ворота гостей на второй минуте матча, последний девятый гол забили на девяностой минуте.
На матче присутствовали около 700 зрителей.
Победа позволила орловчанам выйти в полуфинал Кубка.
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