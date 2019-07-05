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Орел05.07.2019 Пятница 12:29
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«Орёл» разгромил «Тамбов» на футбольном поле

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05.07.2019

ФК «Орёл» обыграл «Тамбов-М» в матче одной четвёртой финала Кубка Союза Федераций Футбола «Центр». Игра проходила в Орле на стадионе имени Ленина и завершилась со счётом 9:0. Первый мяч влетел в ворота гостей на второй минуте матча, последний девятый гол забили на девяностой минуте.

На матче присутствовали около 700 зрителей.

Победа позволила орловчанам выйти в полуфинал Кубка.

Теги:ОрёлОрловская область

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