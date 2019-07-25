Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел25.07.2019 Четверг 22:00
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орёл расширил свои границы на 142 тысячи квадратных метров

Орёл расширил свои границы на 142 тысячи квадратных метров

Версия для печати

25.07.2019

Правительство Орловской области передало городу земельный участок на Наугорском шоссе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале региона.

Земля передаётся мэрии безвозмездно для оказания социальной поддержки многодетным семьям Орла. То есть — для дальнейшей (и тоже безвозмездной) передачи таким семействам под индивидуальное жилищное строительство.

Распоряжение направлено на исполнение поручения премьер-министра России Дмитрия Медведева. Ещё в 2016 году глава кабинета министров официально поручил устранить очередь многодетных семей на обеспечение земельными участками в течение трёх лет.

Кадастровый номер передаваемого участка — 57:25:0010322:3055.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56204

Добавил новость: 

Другие новости раздела

25.07.2019

Неожиданное преступление произошло в Ливнах

2
25.07.2019

Орловская «Спецавтобаза» «ускорится» в День города

25.07.2019

Суд в Орловской области приговорил деревья к перемене «места жительства»

25.07.2019

Следственный комитет возбудил ещё одно «пчелиное» дело

25.07.2019

«Стратегический» груз пытались вывезти контрабандой из Орловщины в Польшу

$ USD63.1572(+0.04)26.07
€ EUR70.294(-0.03)26.07

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online