Орёл расширил свои границы на 142 тысячи квадратных метров
25.07.2019
Правительство Орловской области передало городу земельный участок на Наугорском шоссе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале региона.
Земля передаётся мэрии безвозмездно для оказания социальной поддержки многодетным семьям Орла. То есть — для дальнейшей (и тоже безвозмездной) передачи таким семействам под индивидуальное жилищное строительство.
Распоряжение направлено на исполнение поручения премьер-министра России Дмитрия Медведева. Ещё в 2016 году глава кабинета министров официально поручил устранить очередь многодетных семей на обеспечение земельными участками в течение трёх лет.
Кадастровый номер передаваемого участка — 57:25:0010322:3055.
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