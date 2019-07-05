Орёл превратится в «Бегущий Город»
05.07.2019
Большие соревнования по городскому ориентированию «Бегущий Город Орёл 2019» состоятся в областном центре 28 сентября.
Первая такая игра прошла в Петербурге в 2000 году. С этого времени интерес к оригинальному мероприятию постоянно растёт, в том числе и за пределами России.
Игра представляет собой нечто среднее между соревнованиями по спортивному ориентированию и квестом на краеведческую тематику.
Мероприятие пройдёт при поддержке Управления культуры Орловской области. Чтобы участвовать в игре, нужно пройти регистрацию и подать заявку на официальном сайте.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55803
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