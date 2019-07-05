Орёл превратится в «Бегущий Город»

Большие соревнования по городскому ориентированию «Бегущий Город Орёл 2019» состоятся в областном центре 28 сентября.

Первая такая игра прошла в Петербурге в 2000 году. С этого времени интерес к оригинальному мероприятию постоянно растёт, в том числе и за пределами России.

Игра представляет собой нечто среднее между соревнованиями по спортивному ориентированию и квестом на краеведческую тематику.

Мероприятие пройдёт при поддержке Управления культуры Орловской области. Чтобы участвовать в игре, нужно пройти регистрацию и подать заявку на официальном сайте.