Орёл посетит культовая личность

6 сентября в областной центр приедет Геннадий Онищенко — первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, экс-глава федерального Роспотребнадзора.

В 11 часов гость прочтёт лекцию в ОГУ имени Тургенева для студентов, проходящих обучение по специальности «технология хлебных, кондитерских и макаронных изделий».

Затем состоится встреча с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Одной из тем разговора станет деятельность по популяризации профессии хлебопёка в среде орловской молодёжи.

После этого Геннадий Онищенко посетит хлебопекарное производство в Малоархангельском районе.

Онищенко руководил Роспотребнадзором с момента создания структуры в 2004 году до 2013 года. Под его руководством ведомство приняло ряд резонансных решений, в частности, временно запретило ввоз вина, произведённого в Грузии и Молдавии, а также молочных продуктов из Белоруссии и Литвы.