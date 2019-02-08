Орёл посетила делегация правительства Москвы

Её возглавил руководитель департамента капремонта правительства Москвы Александр Адайкин.

С гостями пообщался губернатор Орловской области Андрей Клычков. Глава Орловщины и московские чиновники обсудили вопросы развития комфортной городской среды, а затем осмотрели несколько объектов — сквер Ермолова, Городской парк, «литературный квартал».