Орёл попал в рейтинг городов России по качеству жизни
26.11.2018
Список составили специалисты Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Эксперты изучили ситуацию в 78 городах нашей страны с населением от 250 тысяч человек.
Учитывались такие факторы как качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, культуры и образования, работа ЖКХ и объём жилищного строительства, работа городских властей и оценка удобства или неудобства города самим населением.
Орёл занял в рейтинге 43 место — примерно посередине, но всё-таки ближе к концу. В первую пятёрку вошли Тюмень, Грозный, Москва, Казань и Сочи. На последних строчках — Стерлитамак, Самара, Владимир, Химки и Калининград.
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