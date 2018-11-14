Орёл получил паспорт готовности к отопительному сезону
14.11.2018
Документ выдал Ростехнадзор.
Такую информацию сообщили в мэрии.
Для получения паспорта готовности в муниципальном образовании должны привести в порядок теплосети и котельные, к зиме должны быть готовы ресурсоснабжающие организации, а чиновники обязаны разработать систему выявления ЧС и реагирования на них.
Пока что отопительный сезон в областном центре проходит в штатном режиме.
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