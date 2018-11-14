Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел14.11.2018 Среда 15:17
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орёл получил паспорт готовности к отопительному сезону

Орёл получил паспорт готовности к отопительному сезону

Версия для печати

14.11.2018

Документ выдал Ростехнадзор.

Такую информацию сообщили в мэрии.

Для получения паспорта готовности в муниципальном образовании должны привести в порядок теплосети и котельные, к зиме должны быть готовы ресурсоснабжающие организации, а чиновники обязаны разработать систему выявления ЧС и реагирования на них.

Пока что отопительный сезон в областном центре проходит в штатном режиме.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьотопительный сезон

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50558

Добавил новость: 

Другие новости раздела

14.11.2018

Орловцы жалуются на мусор на Комсомольской улице

14.11.2018

Повышение тарифов для пригородных автобусных маршрутов могут признать незаконным

14.11.2018

Житель Ливен, торгуя с машины, потерял 5000 рублей

5
14.11.2018

«Орловский энергосбыт» требует признать МУП ЖРЭП-Заказчик банкротом

14.11.2018

«Спецавтобаза» заготовила 60% песка и 50% соли, нужных на эту зиму

$ USD67.9975(+0.32)15.11
€ EUR76.7556(+0.68)15.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online