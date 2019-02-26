Орёл по-прежнему держит первое место в области по числу наркопреступлений
26.02.2019
Статистику за минувший год обсудили на заседании городской антинаркотической комиссии.
В 2018 в Орловской области зарегистрировано 629 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В областном центре совершено 441 из них.
При этом от всего количества преступлений, совершённых в областном центре в минувшем году, наркопреступления составляют 70,1%.
По сравнению с 2017 годом в Орле их число снизилось на 14%.
Среди официально зарегистрированных потребителей наркотических веществ и психотропных средств, проживающих в Орле, 49,1% составляют безработные. Также среди них есть 30 студентов вузов и 17 студентов сузов, а также 13 учащихся школ. Всего на учёте стоят 653 наркозависимых жителей областного центра.