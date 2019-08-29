Орёл переходит на «особый режим»

В городе в связи с проведением мероприятий Дня знаний и Единого дня голосования вводится режим повышенной готовности.

В особом режиме будут работать сотрудники мэрии, муниципальных учреждений и предприятий. Положение вводится 1 сентября в 18 часов до утра 3 сентября, затем — 7 сентября в 18 часов до утра 9 сентября.