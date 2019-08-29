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Орел29.08.2019 Четверг 16:46
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Орёл переходит на «особый режим»

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29.08.2019

В городе в связи с проведением мероприятий Дня знаний и Единого дня голосования вводится режим повышенной готовности.

В особом режиме будут работать сотрудники мэрии, муниципальных учреждений и предприятий. Положение вводится 1 сентября в 18 часов до утра 3 сентября, затем — 7 сентября в 18 часов до утра 9 сентября.

Теги:ОрёлОрловская областьдень знанийединый день голосованиямэрия

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