Орёл переходит на «особый режим»
29.08.2019
В городе в связи с проведением мероприятий Дня знаний и Единого дня голосования вводится режим повышенной готовности.
В особом режиме будут работать сотрудники мэрии, муниципальных учреждений и предприятий. Положение вводится 1 сентября в 18 часов до утра 3 сентября, затем — 7 сентября в 18 часов до утра 9 сентября.
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