Орёл отправил в армию 94 человека

Столько новобранцев из областной столицы признаны годными в ходе осеннего призыва.

Ещё трое признаны ограниченно годными, 35 призывников отправлены на дополнительное медицинское обледование. Несколько человек получили отсрочки.

Осенний призывной план для Орла составляет 168 человек. В целом вся Орловская область должна отправить на срочную службу в вооружённые силы около 600 человек.