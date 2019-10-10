Орёл отправил в армию 94 человека
10.10.2019
Столько новобранцев из областной столицы признаны годными в ходе осеннего призыва.
Ещё трое признаны ограниченно годными, 35 призывников отправлены на дополнительное медицинское обледование. Несколько человек получили отсрочки.
Осенний призывной план для Орла составляет 168 человек. В целом вся Орловская область должна отправить на срочную службу в вооружённые силы около 600 человек.
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