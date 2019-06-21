Орёл остаётся «на особом режиме»
21.06.2019
В Орловской области практически полностью отменён особый противопожарный режим. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.
Режим действовал на территории Орловского, Верховского, Ливенского, Болховского и Дмитровского районах. На данный момент он сохраняется только в областном центре.
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