Орёл остаётся «на особом режиме»

В Орловской области практически полностью отменён особый противопожарный режим. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Режим действовал на территории Орловского, Верховского, Ливенского, Болховского и Дмитровского районах. На данный момент он сохраняется только в областном центре.