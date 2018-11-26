«Орёл» обыграл «Олимп» в хоккей
26.11.2018
Матч состоялся на «Ледовой арене» в рамках первенства Калужской области.
Клуб из Обнинска проиграл орловцам со счётом 1:5. Гости забили свою единственную шайбу в начале второго периода при счёте 0:2.
У орловцев дважды забил Михаил Безлепкин и по одному разу — Никита Алдошин, Никита Силаев и Роман Флеров. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
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