«Орёл» обыграл «Олимп» в хоккей

Матч состоялся на «Ледовой арене» в рамках первенства Калужской области.

Клуб из Обнинска проиграл орловцам со счётом 1:5. Гости забили свою единственную шайбу в начале второго периода при счёте 0:2.

У орловцев дважды забил Михаил Безлепкин и по одному разу — Никита Алдошин, Никита Силаев и Роман Флеров. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.