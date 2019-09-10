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Орел10.09.2019 Вторник 12:43
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Орёл не может расплатиться с учителями

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10.09.2019

У города нет средств, чтобы оплатить работу педагогов до конца текущего года. Об этом сообщил глава финансового блока администрации Орла Игорь Краличев на сегодняшней «оперативке» в мэрии.

Как сообщает портал «Орловские новости», городские власти обратились за помощью в областную администрацию и нашли определённое «понимание». Однако окончательно данный вопрос решат в следующем месяце.

На данный момент счета 122 школ и детсадов Орла остаются заблокироваными из-за финансовых проблем.

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