Орёл не может расплатиться с учителями

У города нет средств, чтобы оплатить работу педагогов до конца текущего года. Об этом сообщил глава финансового блока администрации Орла Игорь Краличев на сегодняшней «оперативке» в мэрии.

Как сообщает портал «Орловские новости», городские власти обратились за помощью в областную администрацию и нашли определённое «понимание». Однако окончательно данный вопрос решат в следующем месяце.

На данный момент счета 122 школ и детсадов Орла остаются заблокироваными из-за финансовых проблем.