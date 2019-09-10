Орёл не может расплатиться с учителями
10.09.2019
У города нет средств, чтобы оплатить работу педагогов до конца текущего года. Об этом сообщил глава финансового блока администрации Орла Игорь Краличев на сегодняшней «оперативке» в мэрии.
Как сообщает портал «Орловские новости», городские власти обратились за помощью в областную администрацию и нашли определённое «понимание». Однако окончательно данный вопрос решат в следующем месяце.
На данный момент счета 122 школ и детсадов Орла остаются заблокироваными из-за финансовых проблем.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57120
Другие новости раздела
$ USD65.5698(-0.43)10.09
€ EUR72.33(-0.56)10.09
Наш опрос
С октября знаменитый российский завод ГАЗ планирует перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Ваше мнение?