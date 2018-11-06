Орёл на три дня стал городом большого бокса
06.11.2018
В областном центре состоялся турнир памяти Юрия Щербакова — участника Великой Отечественной войны, десятикратного чемпиона СССР по этому виду спорта, знаменитого тренера.
Турнир проводился уже в пятый раз.
В нём участвовали примерно 150 спортсменов из различных областей ЦФО 2001-го — 2007-го годов рождения.
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