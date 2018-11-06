Орёл на три дня стал городом большого бокса

В областном центре состоялся турнир памяти Юрия Щербакова — участника Великой Отечественной войны, десятикратного чемпиона СССР по этому виду спорта, знаменитого тренера.

Турнир проводился уже в пятый раз.

В нём участвовали примерно 150 спортсменов из различных областей ЦФО 2001-го — 2007-го годов рождения.