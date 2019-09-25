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Орел25.09.2019 Среда 11:28
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Орёл «меняет кожу» перед зимой

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25.09.2019

В областном центре перед зимним периодом, когда основные работы по благоустройству замирают из-за погодных условий, продолжают происходить заметные обновления.

24 сентября в сквере Гуртьева в тестовом режиме опробовали обновлённую систему освещения. Ранее здесь демонтировали 22 стойки устаревших фонарей и установили 89 новых опор освещения и 89 светильников. Кроме того, на объекте проложили 1 километр 431 метр оптоволоконных кабелей.

Выполнена основная часть работ и на площади Содружества в Северном районе. Полностью завершён ремонт фонтана. Сегодня 25 сентября здесь проведут его первую пусконаладку.

Также работы ведутся в Детском парке, сквере Комсомольцев и в сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии.

Теги:Орловская областьблагоустройство города

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