Орёл «меняет кожу» перед зимой

В областном центре перед зимним периодом, когда основные работы по благоустройству замирают из-за погодных условий, продолжают происходить заметные обновления.

24 сентября в сквере Гуртьева в тестовом режиме опробовали обновлённую систему освещения. Ранее здесь демонтировали 22 стойки устаревших фонарей и установили 89 новых опор освещения и 89 светильников. Кроме того, на объекте проложили 1 километр 431 метр оптоволоконных кабелей.

Выполнена основная часть работ и на площади Содружества в Северном районе. Полностью завершён ремонт фонтана. Сегодня 25 сентября здесь проведут его первую пусконаладку.

Также работы ведутся в Детском парке, сквере Комсомольцев и в сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии.