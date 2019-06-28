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Орел28.06.2019 Пятница 11:24
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Орёл «лишился» нелегальной свалки

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28.06.2019

Несанкционированная свалка, расположенная в Северном районе на улице Родзевича-Белевича между домами № 3 и № 7, устранена силами администрации города и по инициативе регионального штаба «Народного фронта».

Пользователи отметили свалку на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка». После этого активисты оперативно передали в мэрию информацию об этом объекте.

В данный момент на карте в Орловской области отмечены 215 нелегальных свалок, ликвидированы 104 объекта.

Теги:ОрёлОрловская область

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