Орёл «лишился» нелегальной свалки
28.06.2019
Несанкционированная свалка, расположенная в Северном районе на улице Родзевича-Белевича между домами № 3 и № 7, устранена силами администрации города и по инициативе регионального штаба «Народного фронта».
Пользователи отметили свалку на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка». После этого активисты оперативно передали в мэрию информацию об этом объекте.
В данный момент на карте в Орловской области отмечены 215 нелегальных свалок, ликвидированы 104 объекта.
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