Орёл «лишился» нелегальной свалки

Несанкционированная свалка, расположенная в Северном районе на улице Родзевича-Белевича между домами № 3 и № 7, устранена силами администрации города и по инициативе регионального штаба «Народного фронта».

Пользователи отметили свалку на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка». После этого активисты оперативно передали в мэрию информацию об этом объекте.

В данный момент на карте в Орловской области отмечены 215 нелегальных свалок, ликвидированы 104 объекта.