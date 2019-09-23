Орёл купит бюст «Маршала Победы»

1 октября состоится аукцион по закупке бюста маршала Георгия Жукова. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 901 тысячу рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 сентября. Сам памятник должен быть передан в Орёл до 15 декабря 2019 года.

Бюст приобретается по наказам избирателей депутатов Орловского областного Совета народных депутатов.

Высота скульптуры составит 1 метр 30 сантиметров, вес — 450 килограммов. Каркас должен быть изготовлен из стали, сам бюст — из бронзы.