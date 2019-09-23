Орёл купит бюст «Маршала Победы»
23.09.2019
1 октября состоится аукцион по закупке бюста маршала Георгия Жукова. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 901 тысячу рублей.
Заявки на участие в торгах принимаются до 27 сентября. Сам памятник должен быть передан в Орёл до 15 декабря 2019 года.
Бюст приобретается по наказам избирателей депутатов Орловского областного Совета народных депутатов.
Высота скульптуры составит 1 метр 30 сантиметров, вес — 450 килограммов. Каркас должен быть изготовлен из стали, сам бюст — из бронзы.
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