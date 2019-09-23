Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел23.09.2019 Понедельник 16:29
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орёл купит бюст «Маршала Победы»

Орёл купит бюст «Маршала Победы»

Версия для печати

23.09.2019

1 октября состоится аукцион по закупке бюста маршала Георгия Жукова. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 901 тысячу рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 сентября. Сам памятник должен быть передан в Орёл до 15 декабря 2019 года.

Бюст приобретается по наказам избирателей депутатов Орловского областного Совета народных депутатов.

Высота скульптуры составит 1 метр 30 сантиметров, вес — 450 килограммов. Каркас должен быть изготовлен из стали, сам бюст — из бронзы.

Теги:Орловская областьпамятникГеоргий Жуковгосударственные закупки

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57368

Добавил новость: 

Другие новости раздела

23.09.2019

Стало известно будущее Орловской области

23.09.2019

На замену орловского водопровода понадобится целое тысячелетие

23.09.2019

Мэрия Орла дала «отмашку» на начало отопительного сезона

23.09.2019

Орловский губернатор потребовал изменить подход к благоустройству

23.09.2019

На орловском фестивале выступила «Казарага»

4
$ USD63.9453(+0.1)24.09
€ EUR70.2759(-0.32)24.09

Наш опрос

Как вы относитесь к ликвидации малокомплектных школ? В ближайшие годы на Орловщине закроют 11 таких учреждений.
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online