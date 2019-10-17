Орёл и Брянск связал необычный железнодорожный транспорт

Презентация дизель-поезда (рельсового автобуса) состоялась на железнодорожном вокзале станции «Орёл». С сегодняшнего дня он начал официально курсировать между Орлом и Брянском.

Дизель-поезда РА-3 создавались в России. Транспорт предназначен для работы на неэлектрифицированных участках железнодорожных путей, а также на участках с высокими и низкими платформами.

Его предельная скорость — 120 километров в час. В новой модели увеличено число сидячих мест (в двухвагонном варианте — до 133, в трёхвагонном — до 229), а также улучшен интерьер.

Рельсовые автобусы закупило АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова