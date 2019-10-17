Орёл и Брянск связал необычный железнодорожный транспорт
17.10.2019
Презентация дизель-поезда (рельсового автобуса) состоялась на железнодорожном вокзале станции «Орёл». С сегодняшнего дня он начал официально курсировать между Орлом и Брянском.
Дизель-поезда РА-3 создавались в России. Транспорт предназначен для работы на неэлектрифицированных участках железнодорожных путей, а также на участках с высокими и низкими платформами.
Его предельная скорость — 120 километров в час. В новой модели увеличено число сидячих мест (в двухвагонном варианте — до 133, в трёхвагонном — до 229), а также улучшен интерьер.
Рельсовые автобусы закупило АО «Центральная пригородная пассажирская компания».
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова
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