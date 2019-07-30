Организаторы продляют срок подачи заявок на участие в конкурсе «Молодые кадры Орловщины»

Теперь сделать это можно до 7 августа включительно.

Оргкомитет принял решение о продлении по многочисленным просьбам потенциальных участников проекта.

Конкурс «Молодые кадры Орловщины» проводится по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова и является региональным продолжением президентского конкурса «Лидеры России». Главная цель проекта − формирование кадрового потенциала региона с учётом интересов государства и бизнеса, а также помощь в реализации общественно значимых инициатив.

В этом году конкурс проходит во второй раз. Он стартовал 8 июля и завершится 15 ноября. В настоящий момент в оргкомитет поступило около 300 заявок на участие.

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации, проживающие на территории Орловской области, в возрасте до 45 лет включительно, с высшим образованием. Для этого нужно до 7 августа включительно пройти электронную регистрацию на официальном портале Орловской области.

Всего в рамках конкурса участникам предстоит пройти четыре процедуры. Это представление видеоролика-презентации и прохождение онлайн-тестирования, рассмотрение практических вопросов, представление индивидуального проекта развития Орловской области в рамках национальных целей, установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (полуфинал), а также представление командного проекта развития нашего региона в рамках указанных национальных целей (финал), которые помогут выявить как общий уровень подготовки участников, так и уровень развития их управленческих качеств и навыков.

Во второй этап допустят не более 80 участников регионального конкурса, которые наберут максимальное количество баллов по результатам первой конкурсной процедуры.

В финале конкурса участникам предстоит активная командная работа. Проектные команды будут работать над лучшими идеями, направленными на повышение качества жизни в регионе. В этом им помогут наставники-модераторы. В рамках конкурса организуют обучающие мероприятия: разнообразные тренинги и лекции, встречи с экспертами различных отраслей.

Финалисты регионального конкурса получат возможность пройти обучение в образовательной организации по дополнительной профессиональной программе. Помимо конкурсных процедур участников регионального конкурса ждут внеконкурсные мероприятия, направленные на командообразование.

Победители первого конкурса «Молодые кадры Орловщины» вошли в состав команды губернатора Орловской области и получили должности в органах исполнительной государственной власти.

С подробными условиями проведения регионального конкурса можно ознакомиться на портале Орловской области.