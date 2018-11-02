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  3. Организаторы конкурса «Мисс Орёл» отказались определять победительницу в этом году

Организаторы конкурса «Мисс Орёл» отказались определять победительницу в этом году

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02.11.2018

Своё решение они объяснили желанием сменить формат мероприятия.

Однако конкурс будет проводиться и дальше. В следующем году выберут сразу нескольких «Мисс» — 2018 и 2019.

Организаторы пояснили, что планируют отказаться от жёстких рамок «90-60-90» и ввести новые номинации.

Теги:ОрёлОрловская областьМисс Орёл

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