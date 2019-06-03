Орел в восьмой раз присоединился к ежегодной акции «Велодень»

Праздник состоялся в воскресенье, 2 июня, накануне всемирного дня велосипеда.

Любители двухколесного транспорта традиционно собрались на площади Ленина.

Велосипедистов поприветствовали Губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава администрации города Орла Александр Муромский.

Губернатор отметил, что в нашем регионе активно развивается велодвижение. С каждым годом количество участников Велодня неуклонно растет. В 2018 году в акции в городе Орле приняло участие более 2 тысяч человек.

Глава региона пожелал всем участникам акции хорошей дороги, отличного настроения и успеха.

Основным мероприятием Велодня стал массовый велозаезд. Велосипедисты стартовали и финишировали на площади Ленина. Маршрут пролегал по улицам Максима Горького, 60-летия Октября, Герцена, Московской, Гостиной, Карачевской, 1-й Посадской, Брестской, Максима Горького.

Для любителей велосипедного спорта были организованы интересные конкурсы на площади Ленина. На площадках «Велобиатлон» и «Трасса» участники преодолевали полосу препятствий. На этапе «Трекстенд» соревновались те, кто умеют держать баланс. Испытание «Велосилач» определило, кто из орловцев дольше продержит над собой на вытянутых руках велосипед, а площадка «Безумный велосипед» была создана специально для велосипедистов, которые могут ездить даже с вывернутым рулем.

По многочисленным просьбам жителей в этом году организаторы «Велодня» вернули конкурс костюмов.

Кроме того, все желающие могли сделать фото на память в фотозонах, открытых на площади Ленина.

По итогам акции победителям конкурсов и велозаезда вручили награды.