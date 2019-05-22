Опубликована расширенная программа юбилейного фестиваля «Троицкие хороводы в Орловском Полесье»

В этом году Международный фольклорный праздник проводится в 20-й раз. Впервые — на новом месте в Хотынецком районе в селе Льгов.

Фестиваль пройдёт 16 июня. В этом году организаторы, чтобы привлечь молодёжь, уделят особое внимание интерактивным мероприятиям.

Программа праздника:

с 8 часов

литургия в Храме святой Живоначальной Троицы села Льгов;

с 10 часов

«Троицкий сувенир» — выставка декоративно-прикладного искусства;

«Ремесленный посад» — выставка народных ремесел, исторического костюма, старинных музыкальных инструментов;

«Сказочное Лукоморье» — кукольное представление, игры, квесты, мастер — классы, аквагрим, запуск воздушных змеев, фотосессии;

с 11 часов

«Вместе да на Троицу!» — яркое шествие творческих коллективов Орловской области, регионов России и стран ближнего зарубежья;

с 11 часов 30 минут

большой троицкий хоровод;

«Завейся, берёзка» — театрализованное представление;

с 12 часов

«Праздник Троица — злат венец!» — концертная программа;

«Легенды Губернии» — интерактивные программы на подворьях

районов области;

«А у нас, да на улице!» — народное гуляние на поляне традиций и

обрядов;

«Звонкая частушка» — гуляние на пятачке гармонистов;

«Венок желаний» — мастер-класс по плетению троицких венков, представление традиционных народных костюмов Орловской области;

«Орловское гостеприимство» — угощение русской кашей;

с 13 часов

«Казачья сторона» — презентации военно-патриотических клубов, выступление конно-спортивного клуба «Ледно»;

«Молодецкие забавы» — народные спортивные и силовые состязания для молодежи;

«Легка коса в руках молодца» — конкурс косарей;

с 15 часов

open air «Этнолето»;

яркие летние музыкальные композиции в стиле этно от известных орловских DJ — DJ White, DJ Moto-moto, DJ Lara Raitner;

приключенческий квест «9 дубов»;

«Конкурс русских красавиц»;

фотосессии в фотозонах праздника с русскими красавицами;

эко-челлендж «Русская береза»;

перформанс «Гадание на венках»;

обрядовый костер на закате.