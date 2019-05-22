Опубликована расширенная программа юбилейного фестиваля «Троицкие хороводы в Орловском Полесье»
22.05.2019
В этом году Международный фольклорный праздник проводится в 20-й раз. Впервые — на новом месте в Хотынецком районе в селе Льгов.
Фестиваль пройдёт 16 июня. В этом году организаторы, чтобы привлечь молодёжь, уделят особое внимание интерактивным мероприятиям.
Программа праздника:
с 8 часов
литургия в Храме святой Живоначальной Троицы села Льгов;
с 10 часов
«Троицкий сувенир» — выставка декоративно-прикладного искусства;
«Ремесленный посад» — выставка народных ремесел, исторического костюма, старинных музыкальных инструментов;
«Сказочное Лукоморье» — кукольное представление, игры, квесты, мастер — классы, аквагрим, запуск воздушных змеев, фотосессии;
с 11 часов
«Вместе да на Троицу!» — яркое шествие творческих коллективов Орловской области, регионов России и стран ближнего зарубежья;
с 11 часов 30 минут
большой троицкий хоровод;
«Завейся, берёзка» — театрализованное представление;
с 12 часов
«Праздник Троица — злат венец!» — концертная программа;
«Легенды Губернии» — интерактивные программы на подворьях
районов области;
«А у нас, да на улице!» — народное гуляние на поляне традиций и
обрядов;
«Звонкая частушка» — гуляние на пятачке гармонистов;
«Венок желаний» — мастер-класс по плетению троицких венков, представление традиционных народных костюмов Орловской области;
«Орловское гостеприимство» — угощение русской кашей;
с 13 часов
«Казачья сторона» — презентации военно-патриотических клубов, выступление конно-спортивного клуба «Ледно»;
«Молодецкие забавы» — народные спортивные и силовые состязания для молодежи;
«Легка коса в руках молодца» — конкурс косарей;
с 15 часов
open air «Этнолето»;
яркие летние музыкальные композиции в стиле этно от известных орловских DJ — DJ White, DJ Moto-moto, DJ Lara Raitner;
приключенческий квест «9 дубов»;
«Конкурс русских красавиц»;
фотосессии в фотозонах праздника с русскими красавицами;
эко-челлендж «Русская береза»;
перформанс «Гадание на венках»;
обрядовый костер на закате.