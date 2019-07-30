Оптовые цены на бензин и дизтопливо в России изменились в лучшую сторону

О снижении оптовой стоимости этих товаров сообщает «Коммерсант».

По данным СМИ, стоимость популярных марок бензина «Аи-92» и «Аи-95», по сравнению с максимальными значениями этого года, сократилась примерно на 10% — до, соответственно, 45 и 47 тысяч рублей за тонну.

В то же время отмечается, что оптовая цена на дизтопливо снижается менее стремительно.

При этом розничные цены на бензин и дизтопливо продолжают медленно расти.