Оптовые цены на бензин и дизтопливо в России изменились в лучшую сторону
30.07.2019
О снижении оптовой стоимости этих товаров сообщает «Коммерсант».
По данным СМИ, стоимость популярных марок бензина «Аи-92» и «Аи-95», по сравнению с максимальными значениями этого года, сократилась примерно на 10% — до, соответственно, 45 и 47 тысяч рублей за тонну.
В то же время отмечается, что оптовая цена на дизтопливо снижается менее стремительно.
При этом розничные цены на бензин и дизтопливо продолжают медленно расти.
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