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Орел30.07.2019 Вторник 13:03
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  3. Оптовые цены на бензин и дизтопливо в России изменились в лучшую сторону

Оптовые цены на бензин и дизтопливо в России изменились в лучшую сторону

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30.07.2019

О снижении оптовой стоимости этих товаров сообщает «Коммерсант».

По данным СМИ, стоимость популярных марок бензина «Аи-92» и «Аи-95», по сравнению с максимальными значениями этого года, сократилась примерно на 10% — до, соответственно, 45 и 47 тысяч рублей за тонну.

В то же время отмечается, что оптовая цена на дизтопливо снижается менее стремительно.

При этом розничные цены на бензин и дизтопливо продолжают медленно расти.

Теги:ОрёлОрловская область

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