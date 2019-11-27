Определён зимний «содержатель» орловских кладбищ

Контракт на зимнюю уборку кладбищ (и воинских захоронений) в Орле заключат с ИП Анной Стерликовой.

Её заявка, поступившая на соответствующий аукцион, оказалась единственной.

В итоге городское УКХ заключит с ИП контракт на 5 миллионов 165 тысяч 488 рублей на период с ноября 2019 до марта 2020.