Определён зимний «содержатель» орловских кладбищ
27.11.2019
Контракт на зимнюю уборку кладбищ (и воинских захоронений) в Орле заключат с ИП Анной Стерликовой.
Её заявка, поступившая на соответствующий аукцион, оказалась единственной.
В итоге городское УКХ заключит с ИП контракт на 5 миллионов 165 тысяч 488 рублей на период с ноября 2019 до марта 2020.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58664
Другие новости раздела
27.11.2019
Сегодня в Орле отключат свет
27.11.2019
Мэрию Орла попросили об изоляции
$ USD64.0239(+0.26)27.11
€ EUR70.5159(+0.2)27.11
Наш опрос
В осеннем субботнике в Орле приняли участие 27 тысяч человек. Ваше отношение?