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Орел27.11.2019 Среда 12:01
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Определён зимний «содержатель» орловских кладбищ

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27.11.2019

Контракт на зимнюю уборку кладбищ (и воинских захоронений) в Орле заключат с ИП Анной Стерликовой.

Её заявка, поступившая на соответствующий аукцион, оказалась единственной.

В итоге городское УКХ заключит с ИП контракт на 5 миллионов 165 тысяч 488 рублей на период с ноября 2019 до марта 2020.

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