Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.11.2018 Вторник 15:27
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Определён разработчик единой транспортной схемы для областного центра и Орловского района

Определён разработчик единой транспортной схемы для областного центра и Орловского района

Версия для печати

13.11.2018

Победителем открытого электронного аукциона стало ЗАО ГК «Навигатор».

Компания являлась единственным участником конкурса.

Подрядчик должен будет разработать единую транспортную схему Орла и Орловского района до 25 декабря этого года. За это заплатят примерно 3 миллиона рублей. Заказчиком работ является Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

Такая информация содержится на сайте госзакупок.

Цель новации — сделать более гармоничной работу городского и пригородного транспорта.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьтранспорт

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50507

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.11.2018

Областной суд не снял с администрации Болхова обязанность по организации водоотведения на Первомайской улице

13.11.2018

В Орле благодаря «Народному фронту» потеплели батареи в многоквартирных домах

4
13.11.2018

Жилинспекция оштрафовала орловских коммунальщиков

1
13.11.2018

Владельцам животных, изъятых в связи со вспышками АЧС, заплатят примерно 10 миллионов рублей

3
13.11.2018

Всё больше орловцев получают социальное обслуживание на дому

$ USD67.6812(+0.16)14.11
€ EUR76.0737(-0.02)14.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online