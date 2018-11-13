Определён разработчик единой транспортной схемы для областного центра и Орловского района
13.11.2018
Победителем открытого электронного аукциона стало ЗАО ГК «Навигатор».
Компания являлась единственным участником конкурса.
Подрядчик должен будет разработать единую транспортную схему Орла и Орловского района до 25 декабря этого года. За это заплатят примерно 3 миллиона рублей. Заказчиком работ является Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.
Такая информация содержится на сайте госзакупок.
Цель новации — сделать более гармоничной работу городского и пригородного транспорта.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50507
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