Определён подрядчик для ремонта тротуаров в Орле на Комсомольской улице

Работы выполнит ООО «ГИАТТ» до 20 ноября текущего года. Стоимость контракта — 54 миллиона рублей. Таковы итоги электронного аукциона, проведённого мэрией Орла.

Подрядчик должен заменить бортовые камни, установить новые дорожные ограждения в отдельных местах, а также отремонтировать проезды и стоянки. В отдельных местах тротуары облицуют плиткой.