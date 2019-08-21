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Орел21.08.2019 Среда 12:52
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Определён подрядчик для ремонта тротуаров в Орле на Комсомольской улице

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21.08.2019

Работы выполнит ООО «ГИАТТ» до 20 ноября текущего года. Стоимость контракта — 54 миллиона рублей. Таковы итоги электронного аукциона, проведённого мэрией Орла.

Подрядчик должен заменить бортовые камни, установить новые дорожные ограждения в отдельных местах, а также отремонтировать проезды и стоянки. В отдельных местах тротуары облицуют плиткой.

Теги:ОрёлОрловская областьремонтаукционтротуарыдорогимэрия Орла

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