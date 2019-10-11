Определился подрядчик, который доремонтирует мост «Дружба»
11.10.2019
Единственным участником соответствующего аукциона стало белгородское ООО «Ремспецмост». Как сообщает «Коммерсант», компания не стала снижать начальную цену в 273 миллиона 200 тысяч рублей.
«Довести до ума» проблемный объект нужно до 1 декабря 2020 года.
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Автоледи сбила девочку в Орле
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