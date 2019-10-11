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Орел11.10.2019 Пятница 14:28
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  3. Определился подрядчик, который доремонтирует мост «Дружба»

Определился подрядчик, который доремонтирует мост «Дружба»

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11.10.2019

Единственным участником соответствующего аукциона стало белгородское ООО «Ремспецмост». Как сообщает «Коммерсант», компания не стала снижать начальную цену в 273 миллиона 200 тысяч рублей.

«Довести до ума» проблемный объект нужно до 1 декабря 2020 года.

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