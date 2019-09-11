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Оппозиция провалила муниципальные выборы в Орловской области

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11.09.2019

В Единый день голосования в нашем регионе решилась судьба 48 мандатов депутатов представительных органов муниципальных образований. 40 из них достались кандидатам от «Единой России». Представители КПРФ получили только 6 депутатских мест. Остальные 2 мандата достались кандидатам-самовыдвиженцам.

Явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Орловской области составила 60,89%. Итоговые протоколы выборов подписали в областной избирательной комиссии 10 сентября.

Такую единодушную поддержку кандидаты от «Единой России» получили не во всех регионах. Наиболее сенсационными стали результаты выборов в Мосгордуму, которые тоже состоялись в Единый день голосования.

Предварительно сообщается, что из 45 кресел в столичном парламенте 20 достались представителям системной оппозиции (КПРФ — 14 мест, «Справедливая Россия» — 3 места, «Яблоко» — 3 места). Кандидаты от ЛДПР в Мосгордуму нового созыва не попали. Остальные 25 кресел займут самовыдвиженцы, в том числе девять членов «Единой России», заявившихся на столичные выборы не от партии, а самостоятельно.

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