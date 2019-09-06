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Орел06.09.2019 Пятница 12:39
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В Минобрнауки РФ помнят об орловском опорном вузе

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06.09.2019

Сегодня ОГУ имени Тургенева исполняется сто лет.

Ранее считалось, что вуз основан в 1931 году. Однако, исходя из недавно найденных исторических документов, становление вуза началось ещё в 1919 году.

Сегодня в университете пройдут торжественные мероприятия, посвящённые юбилею. С датой преподавателей и студентов поздравят областные и городские руководители.

Также поздравление в адрес ОГУ имени Тургенева направила заместителя министра Минобрнауки РФ Марина Боровская.

Теги:Орловская областьОГУ имени Тургенева

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