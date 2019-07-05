Opel и Skoda не поделили дорогу в Орле на 1-й Курской
05.07.2019
Авария случилась 4 июля около 19 часов у дома № 45. Как сообщает УГИБДД, водитель автомобиля Opel Astra (1994 года рождения), двигаясь в сторону улицы Пушкина, не выдержал дистанцию и допустил столкновение со Skoda Roomster, которая ехала впереди в попутном направлении.
Этой иномаркой управляла женщина 1978 года рождения. В результате ДТП она получила телесные поврежедния. «Скорая помощь» доставила её в больницу Семашко. Врачи осмотрели орловчанку и отправили её на амбулаторное лечение.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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