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Орел05.07.2019 Пятница 15:32
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  3. Opel и Skoda не поделили дорогу в Орле на 1-й Курской

Opel и Skoda не поделили дорогу в Орле на 1-й Курской

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05.07.2019

Авария случилась 4 июля около 19 часов у дома № 45. Как сообщает УГИБДД, водитель автомобиля Opel Astra (1994 года рождения), двигаясь в сторону улицы Пушкина, не выдержал дистанцию и допустил столкновение со Skoda Roomster, которая ехала впереди в попутном направлении.

Этой иномаркой управляла женщина 1978 года рождения. В результате ДТП она получила телесные поврежедния. «Скорая помощь» доставила её в больницу Семашко. Врачи осмотрели орловчанку и отправили её на амбулаторное лечение.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Теги:ОрёлОрловская область

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