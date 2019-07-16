Опасный враг картофеля выявлен в девяти районах Орловской области
16.07.2019
Это картофельная нематода. Специалисты Россельхознадзора обнаружили вредителя в Болховском, Должанском, Знаменский, Кромском, Ливенском, Малоархангельском, Мценском, Орловском и Свердловском районах.
В ходе исследования эксперты обследовали 518 гектаров земли и отобрали 2014 проб почвы. Обследования продолжаются.
Золотистая картофельная нематода — это вид круглых червей-паразитов, способных нанести серьёзный ущерб не только картофелю, но и (в меньшей степени) томатам и баклажанам. Потери урожая картофеля, понесённые по вине нематоды, в итоге могут составлять от 30 до 80 процентов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55994
Другие новости раздела
$ USD62.828(-0.19)16.07
€ EUR70.8574(-0.15)16.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?