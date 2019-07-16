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  3. Опасный враг картофеля выявлен в девяти районах Орловской области

Опасный враг картофеля выявлен в девяти районах Орловской области

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16.07.2019

Это картофельная нематода. Специалисты Россельхознадзора обнаружили вредителя в Болховском, Должанском, Знаменский, Кромском, Ливенском, Малоархангельском, Мценском, Орловском и Свердловском районах.

В ходе исследования эксперты обследовали 518 гектаров земли и отобрали 2014 проб почвы. Обследования продолжаются.

Золотистая картофельная нематода — это вид круглых червей-паразитов, способных нанести серьёзный ущерб не только картофелю, но и (в меньшей степени) томатам и баклажанам. Потери урожая картофеля, понесённые по вине нематоды, в итоге могут составлять от 30 до 80 процентов.

Теги:ОрёлОрловская область

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