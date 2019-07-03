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  3. Опасный «урожай» нашли на приусадебном участке в Орловской области

Опасный «урожай» нашли на приусадебном участке в Орловской области

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03.07.2019

На территории посёлка Тросна обнаружили боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.

На участке нашли артиллерийский снаряд калибра 20 миллиметров и 770 граммов тротила от гранаты РПГ-40. Опасные предметы нашли с помощью сотрудников орловского ОМОН. Боеприпасы передали специальной службе Управления МВД для экспертизы и утилизации.

Теги:ОрёлОрловская область

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