Опасный «урожай» нашли на приусадебном участке в Орловской области
03.07.2019
На территории посёлка Тросна обнаружили боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.
На участке нашли артиллерийский снаряд калибра 20 миллиметров и 770 граммов тротила от гранаты РПГ-40. Опасные предметы нашли с помощью сотрудников орловского ОМОН. Боеприпасы передали специальной службе Управления МВД для экспертизы и утилизации.
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