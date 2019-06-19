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Орел19.06.2019 Среда 19:19
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  3. ООО «Экотексити» оспаривает в Арбитражном суде отказ УК «Зелёная роща» от исполнения договора

ООО «Экотексити» оспаривает в Арбитражном суде отказ УК «Зелёная роща» от исполнения договора

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19.06.2019

Областной арбитраж принял иск к рассмотрению. Об этом сообщает сайт «Вечерний Орёл».

С 5 июня в Железнодорожном районе Орла и на примыкающих к нему территориях Орловского района вывозом ТКО занимается ООО «Экологистик». Ранее эту работу выполняло «Экотексити». Однако контракт с региональным оператором по обращению с ТКО — Управляющей Компанией «Зелёная роща» — был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе оператора.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 28 июня.

Теги:ОрёлОрловская область

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