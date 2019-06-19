ООО «Экотексити» оспаривает в Арбитражном суде отказ УК «Зелёная роща» от исполнения договора
19.06.2019
Областной арбитраж принял иск к рассмотрению. Об этом сообщает сайт «Вечерний Орёл».
С 5 июня в Железнодорожном районе Орла и на примыкающих к нему территориях Орловского района вывозом ТКО занимается ООО «Экологистик». Ранее эту работу выполняло «Экотексити». Однако контракт с региональным оператором по обращению с ТКО — Управляющей Компанией «Зелёная роща» — был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе оператора.
Предварительное судебное заседание по делу назначено на 28 июня.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55391
Другие новости раздела
19.06.2019
Президиум ЦК КПРФ выдвинул Ивана Дынковича кандидатом в депутаты Госдумы от Орловской области
$ USD63.9794(-0.36)20.06
€ EUR71.6377(-0.59)20.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?