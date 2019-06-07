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ООО «Агрос» инвестирует 250 млн. рублей в строительство высокотехнологичного предприятия по переработке зерна в Орловской области

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07.06.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и директор ООО «Агрос» Алексей Рыбаков подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Орловской области и обществом с ограниченной ответственностью «Агрос» по реализации инвестиционного проекта по строительству предприятия по переработке зерна с производством муки, включающего высокотехнологичный заготовительный механизированный склад силосного типа мощностью 30 тыс. тонн в год и механизированную мельницу мощностью 100 тонн муки в сутки. Подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня.

Начало реализации проекта — 2019 год, окончание — 2023 год.

Общий объем инвестиций составляет 250 млн рублей, в том числе 25 млн рублей — в текущем году.

На первом этапе планируется выделение земельного участка в индустриальном парке «Зеленая роща» во Мценском районе и разработка проектной документации.

Второй этап — инвестиционный. Планируется заключение договоров на поставку оборудования, открытие кредитной линии в банке, проведение строительных работ, поставка и монтаж оборудования, а также пуско-наладочные работы.

На третьем этапе планируется найм персонала и запуск механизированного склада и механизированной мельницы.

Результатом реализации проекта станет создание на территории индустриального парка «Зеленая роща» высокотехнологичного сельскохозяйственного производства, способного осуществлять приемку, сушку, очистку зерна (пшеница, ячмень, подсолнечник), размещение в складских емкостях, отгрузку зерна с круглогодичным циклом хранения сельхозпродукции, пропускной мощностью 1500 тонн/сутки, общей мощностью хранения 30 тыс. тонн, а также механизированной мельницы мощностью 100 тонн муки в сутки или около 24 тыс. тонн в год.

В рамках реализации проекта планируется создание 20 новых рабочих мест для жителей области.

Теги:ОрёлОрловская Область

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