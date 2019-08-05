Онкобольных детей в Орловской области не оставят без медпомощи

НКМЦ имени Круглой выпустил приказ «Об организации оказания медицинской помощи про профилю „Детская онкология“ в Консультативно-диагностическом центре». Документ направлен на недопущение нарушений прав несовершеннолетних на оказание медицинской помощи на амбулаторном этапе по профилю «Детская онкология».

Как сообщается в приказе, детей с установленным диагнозом злокачественного образования или с установленным диагнозом «гемангиома», которые получают медикаментозную терапию и нуждаются в её коррекции, будет принимать врач-онколог в отделении детской онкологии и гематологии по датам, согласованным по телефону 8 (4862) 76-12-55.

То же самое касается всех пациентов с доказанными злокачественными опухолями, а также пациентов, проходящих лечение препаратом «пропранолол».

Если пациент имеет при себе направление к онкологу или обращается к нему по собственной инициативе (при подозрении на злокачественное образование), его запишут к одному из следующих специалистов: дерматологу, детскому хирургу, эндокринологу, нейрохирургу, офтальмологу, ортопеду, оторинолорингологу или гинекологу. Если специалист сочтёт подозрения обоснованными, несовершеннолетнего перенаправят непосредственно к онкологу.