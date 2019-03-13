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Орел13.03.2019 Среда 13:04
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  3. ОНФ включил УК «Зелёная роща» в список сомнительных региональных операторов по обращению с ТКО

ОНФ включил УК «Зелёная роща» в список сомнительных региональных операторов по обращению с ТКО

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13.03.2019

Соответствующий перечень опубликован на официальном сайте «Народного фронта». В нём — 20 компаний, которые являются региональными операторами по обращению с ТКО.

Сомнения у экспертов ОНФ вызвало, прежде всего, несоответствие суммы контракта (8 миллиардов рублей) и штата компании (1 человек). Похожие ситуации отслеживаются и в других регионах.

По итогам своего расследования «Народный фронт» попросил Федеральную антимонопольную службу разобраться в том, как проходили конкурсы в данных субъектах, а также попросил губернаторов провести новые конкурсные процедуры.

Теги:ОрёлОрловская область

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