ОНФ включил УК «Зелёная роща» в список сомнительных региональных операторов по обращению с ТКО

Соответствующий перечень опубликован на официальном сайте «Народного фронта». В нём — 20 компаний, которые являются региональными операторами по обращению с ТКО.

Сомнения у экспертов ОНФ вызвало, прежде всего, несоответствие суммы контракта (8 миллиардов рублей) и штата компании (1 человек). Похожие ситуации отслеживаются и в других регионах.

По итогам своего расследования «Народный фронт» попросил Федеральную антимонопольную службу разобраться в том, как проходили конкурсы в данных субъектах, а также попросил губернаторов провести новые конкурсные процедуры.