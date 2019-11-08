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Орел08.11.2019 Пятница 14:31
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  3. ОНФ просит мэрию Орла спасти 179 жильцов общежития

ОНФ просит мэрию Орла спасти 179 жильцов общежития

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08.11.2019

Общежитие может рухнуть в любой момент. Речь идёт о доме на улице Металлургов, 38. Здание было признано аварийным в мае. Последний случай частичного обрушения фасада произошел в апреле. По информации администрации Орла, дом может быть расселен только после 2026 г. в рамках новой программы переселения из аварийного жилья. А пока жителям обещают провести ремонт разрушающихся стен.

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