ОНФ просит мэрию Орла спасти 179 жильцов общежития

Общежитие может рухнуть в любой момент. Речь идёт о доме на улице Металлургов, 38. Здание было признано аварийным в мае. Последний случай частичного обрушения фасада произошел в апреле. По информации администрации Орла, дом может быть расселен только после 2026 г. в рамках новой программы переселения из аварийного жилья. А пока жителям обещают провести ремонт разрушающихся стен.