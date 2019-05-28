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ОНФ призвал ликвидировать несанкционированную свалку в Орле

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28.05.2019

Активисты Общероссийского народного фронта обратили внимание властей на несанкционированную свалку, расположенную на улице Энергетиков вблизи русла реки Оки.

Ранее горожане отметили это место скопления мусора на интерактивной карте свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка».

В региональном штабе Народного фронта сообщили, что свалка расположена в 400 м от протекающей внизу реки. В овраг сбрасывается бытовой и промышленный мусор. Площадь свалки составляет несколько сот квадратных метров.

— Мы направили соответствующие обращения в контролирующие органы, и будем добиваться ликвидации свалки, — сказала председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ в Орловской области Ирина Сафонова.

Сейчас на интерактивной карте отмечено 213 несанкционированных свалок. На сегодняшний день при взаимодействии с орловской природоохранной прокуратурой удалось ликвидировать 103 свалки.

Теги:ОрёлОрловская областьОНФ

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