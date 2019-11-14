ОНФ подключился к изучению синей воды
14.11.2019
Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы окрашенной синим цветом воды, которая стекает в Оку неподалеку от Орловской ТЭЦ. К ситуации подключился Общероссийский народный фронт. Активисты пообещали обратиться в природоохранную прокуратуру по факту сброса нечистот. На месте работали управление экологии администрации области и сотрудники Роспотребнадзора. Напомним, 10 ноября рыбаки заметили, что неподалеку от ТЭЦ в Оку стекает окрашенная синим вода. В ТЭЦ заявили, что сброс жидкости не связан с производством на предприятии.
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