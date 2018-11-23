Окончательную редакцию бюджета Орловской области на будущий год обсудят в Облсовете 30 ноября

Дату и повестку следующей сессии утвердили на заседании президиума Областного совета. В нём принял участие и первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов.

В проект бюджета на 2019 год внесено примерно 160 поправок. В итоге его доходная часть выросал на 2 миллиарда и 33 миллиона рублей, в том числе на 253 миллиона выросли налоговые и неналоговые поступления.

Сессия начнётся в 10 часов.