Около 5 тысяч орловских земельных участков могут признать бесхозными

Это участки с неизвестными правообладателями. В таких случаях Кадастровая палата Орловской области сначала присваивает участку статус «архивного», а затем снимает его с учёта. После этого принимается решение о передаче земли в распоряжение органов муниципальной власти.

Палата, выясняя правообладателей участков, ориентируется на сведения муниципальных образований.

В данный момент проверка ведётся в отношении участков, учтённых в кадастре недвижимости до 1 марта 2008 марта.

Позаботиться о судьбе своих участков должны их владельцы. Орловчанам нужно пройти процедуру межевания и установить границы участков, а также привести в порядок документы на землю.

Если участок уже снят с учёта, его владельцам нужно предоставить документы в Кадастровую палату и внести необходимые сведения в реестр недвижимости.