Около 2600 орловчан приняли участие во «втором этапе выборов»

На сайте мэрии Орла продолжается второй этап голосования за объекты, которые предлагается благоустроить в следующем году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

На 12 часов дня 1 октября в нём приняли участие 2623 человек. За сутки проголосовало около 200 новых пользователей.

Лидерами голосования являются территория между Наугорским шоссе и улицей Картукова (17,9%) и сквер по Ливенской (16,8%). Далее с большим отрывом следуют бульвар Космонавтов (9,9%), территория между управлением казначейства и больницей Семашко (9%) и территория между улицами Красноармейской и Ломоносова (8,5%).

Всего в голосовании участвуют 19 территорий. «Выборы» продлятся до 17 ноября. После этого победителей «второго тура» ещё раз вынесут на рейтинговое голосование.